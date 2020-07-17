2020/07/17 | 22:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الجمعة، بيانا بشأن حادثة مقهى "الحمزة الغربي"، التي اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "مشيناً" بحق المواطنين.

وقال إعلام القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قائد شرطة بابل اللواء الحقوقي علي حسن مهدي كوة الزغيبي أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بخصوص ملابسات الفيديو الذي نُشِر ببعض صفحات التواصل الاجتماعي لحادثة مقهى في الحمزة الغربي".

وأضاف أنه "بعد إكمال التحقيق سيتم إتخاذ الإجراء القانوني المناسب" .

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون قيام ضابط في الشرطة مع أحد المنتسبين بضرب صاحب مقهى وزبائنه لكسرهم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأطلق ناشطون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا فيها وزارة الداخلية وقيادة شرطة بابل الى محاسبة الضابط لتجاوزه القانون، فيما اعتبر الكثيرون تعامله "مشيناً" مع الشبان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. بابل تحقق في مقطع مصور "مشين") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. بابل تحقق في مقطع مصور "مشين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).