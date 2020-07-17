شاهد: شجار وتدافع بين عناصر من الجيش العراقي ومقاتل بالبيشمركة.. والسبب: علم العراق!

2020/07/17 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسبب رفع العلم العراقي في احدى النقاط المشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، بشجار وشيك وتدافع بين الجنود، في منطقة كفري.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”: تدافعا بالايادي بين الجيش العراقي واحد المقاتلين الكرد في المركز الامني المشترك بكفري بعد رفع العلم العراقي واعتراض احد المقاتلين الكرد”.إلا ان “مسؤول محور كرمسير […]

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