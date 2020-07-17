2020/07/17 | 22:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة تنعى العميد الركن ’علي حميد غيدان’ وتتوعد بالرد ’السريع’ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/17 | 22:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تنعى العميد الركن ’علي حميد غيدان’ وتتوعد بالرد ’السريع’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تنعى العميد الركن ’علي حميد غيدان’ وتتوعد بالرد ’السريع’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).