2020/07/17 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير العيداني بفتح تحقيق بخصوص الاعتداء الذي تعرضت له احدى الطبيبات المنتسبة لدائرة صحة البصرة .

وقال مدير مكتب محافظ البصرة عماد عبد الخالق العيداني في بيان صحفي صد

بغداد اليوم _ بغداد

نعت نقابة أطباء العراق، اليوم الجمعة، وفاة احد جراحيها بعد صراع مع فيروس كورونا.

وذكرت النقابة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تتقدم بأحر التعازي والمواساة بوفاة الزميل الشهيد (صباح سعيد احمد الصفار)

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، 17 تموز، 2020، إعادة ارسالية أدوية بشرية إلى الجانب الأردني مخالفة للضوابط والتعليمات في منفذ طريبيل.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المنافذ الحدودية منفذ طريبيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط 20 حاوية بوثيقة إطلاق وشهادة مطابقة مزورتين في منفذ ميناء أم قصر الاوسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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