اصابة طفل يبلغ من العمر يومين بكورونا في بابل

2020/07/17 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بابل

اعلن اعلام صحة بابل، الجمعة، اصابة طفل يبلغ من العمر يومين بكورونا في مستشفى المح...





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