الكشف عن تفاصيل مقتل آمر لواء بالجيش وإصابة 4 جنود

2020/07/17 | 22:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر أمني عن تفاصيل مقتل آمر لواء بالجيش العراقي واصابة 4 جنود في وقت سابق يوم الجمعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "آمر لواء 59 بالجيش العراقي العميد الركن علي غيدان، فارق الحياة نتيجة نيران قناص".

واوضح أن "الحادث اسفر ايضا عن إصابة الجنود حسين طالب شخيور، وعصام حسين خليل التميمي، واحمد قيس علوان العزاوي، ورعد حميد مجيد الكناني".

وأضاف المصدر أن " الجيش استخدم الهاونات في محاولة للسيطرة على اماكن القناصة المجهولة المصدر".

واشار إلى "توقف نيران القناصة وانسحاب المجموعة الارهابية باتجاه البساتين"، لافتا إلى أن "الجيش يشن حملة تفتيش كبرى ويطوق مكان الحادث من جميع الجهات".

وتابع المصدر أن قوات الجيش تمكنت من إخلاء جثة غيدان والمصابين إلى بغداد.

من جانبها توعدت قيادة العمليات المشتركة، بالضرب بيد من حديد العناصر الإرهابية التي أقدمت على استهداف آمر اللواء 59.

وقالت القيادة في بيان، "نعاهد أهله وذويه بأن دماءه لن تذهب سدى وسيكون الرد قاسياً سريعاً بحق من ارتكب هذه الجريمة".

واضافت، "سنضرب بيد من حديد العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي"، موضحة أن "قواتنا مهما قدمت مِن تضحيات للذَّود عن وطننا الغالي فهي مستمرة بإرادة عالية ، وعهدا للشهداء ولأبناء شعبنا الكريم لن نتوقف إلا بالقضاء التام على كل خلايا الارهاب واقتلاعها مِن أرض العراق" .

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أفادت بمقتل آمر لواء بالجيش في قضاء الطارمية ببغداد، فيما أفاد مصدر أمني بإغلاق جميع مداخل ومخارج القضاء عقب الهجوم.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملا إرهابيا استهدف عجلة عسكرية في منطقة بن سينا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن استشهاد امر لواء 59 بالجيش العراقي (العميد الركن علي غيدان)".

من جانبه، أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز، بأن مسلحي تنظيم داعش شنوا هجوما على غيدان، ما أشعل اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش ومسلحي التنظيم.

وأضاف أن قوات الجيش أغلقت جميع مداخل ومخارج الطارمية في أعقاب الهجوم.

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