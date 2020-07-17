اميركا.. أكثر من 72 ألف إصابة و926 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

2020/07/17 | 22:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و555 ألفا و877.وأضافت المراكز الأمريكية أنها وثقت زيادة بـ72045 حالة عن الإحصاء السابق.وأفادت بأن عدد الوفيات ارتفع بـ 926 حالة ليصل إجمالي ضحايا “كوفيد – 19” منذ انتشار الجائحة […]

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