إصابة ناشط خلال محاولة اغتيال في البصرة

2020/07/17 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بإصابة ناشط في الاحتجاجات الشعبية المناوئة للطبقة السياسية الحاكمة، الجمعة، خلال محاولة اغتيال في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقال الناشط عمار الحلفي لوكالة شفق نيوز، إن "الناشط خالد السامر تعرض إلى إطلاق نار من قبل مسلحين يستقلان دراجة نيران في محاولة لاغتياله في تقاطع التربية بمنطقة الجمعيات وسط مدينة البصرة".

وأضاف الحلفي، أن السامر أصيب بجروح نقل على إثره إلى المستشفى التعليمي لتلقي العلاج".

وباتت عمليات الاغتيال التي ينفذها مسلحون يستقلون دراجات نارية أمراً مألوفاً في العراق منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضد حكومة عادل عبد المهدي والنخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

وقتل عشرات الناشطين العراقيين خلال عمليات اغتيال مماثلة، فيما قتل مئات المتظاهرين الآخرين في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل مسلحة معظمها على صلة وثيقة بإيران.

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