الولايات المتحدة تسجل 926 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/07/17 | 22:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و555 ألفا و877.

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