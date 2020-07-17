2020/07/17 | 22:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، توجيها فوريا وعاجلا للقبض على قتلة آمر لواء بالجيش بالعراقي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه الجهات الاستخبارية والقطعات الأمنية الماسكة لقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بالتحرك الفوري والعاجل للقبض على العناصر الإرهابية التي أقدمت على التعرض على عجلة الشهيد البطل العميد الركن (علي حميد غيدان) آمر اللواء التاسع والخمسين بالفرقة السادسة خلال أدائه الواجب المقدس".

وقدم الكاظمي تعازيه ومواساته إلى ذوي العميد، مشيرا إلى أنه "قدم حياته من أجل رفعة العراق وشعبه الأبي، وقد سطر أروع التضحيات في مقارعة الإرهاب".

وتابع اللواء رسول، أن "قواتنا الأمنية البطلة بصنوفها كافة ستستمر بملاحقة الزمر الإرهابية وسيكون القضاء عليها قريباً".

وكان غيدان قد قتل في وقت سابق الجمعة إلى جانب إصابة أربعة من جنوده برصاص قناصة تنظيم داعش في قضاء الطارمية، وفق ما أبلغ وكالة شفق نيوز مصدر أمني.

وعقب الهجوم، أغلقت قوات الجيش قضاء الطارمية بالكامل وبدأت حملة تمشيط واسعة النطاق بحثاً عن مسلحي التنظيم الذين فروا نحو البساتين المحيطة بمركز القضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب مقتل قائد عسكري.. الكاظمي يصدر توجيها "فورياً" و"عاجلاً") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب مقتل قائد عسكري.. الكاظمي يصدر توجيها "فورياً" و"عاجلاً") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).