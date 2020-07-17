2020/07/17 | 23:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المباشرة باجراءات حماية المنتج الزراعي المحلي بغداد -الزمان كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي في العراق، عن ثلاثة ملفات ستسهم في دعم المنتج المحلي. وقال رئيس اللجنة النائب سلام الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الجمعة، إن «هناك قوانين وقرارات عدة صدرت من مجلس النواب لحماية المنتج المحلي، وستنفذ في القريب العاجل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ربط كهرباء العراق بالخليج وفتح المنافذ يرافقان زيارة الكاظمي الى السعودية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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