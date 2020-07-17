ربط‭ ‬كهرباء‭ ‬العراق‭ ‬بالخليج‭ ‬وفتح‭ ‬المنافذ يرافقان‭ ‬زيارة‭ ‬الكاظمي‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬

2020/07/17 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة‭ ‬باجراءات‭ ‬حماية‭ ‬المنتج‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي‭ ‬ بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ كشفت‭ ‬لجنة‭ ‬الزراعة‭ ‬والمياه‭ ‬والأهوار‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملفات‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المنتج‭ ‬المحلي‭.‬ وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬النائب‭ ‬سلام‭ ‬الشمري‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ (‬واع‭)‬،‭ ‬الجمعة،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬قوانين‭ ‬وقرارات‭ ‬عدة‭ ‬صدرت‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لحماية‭ ‬المنتج‭ ‬المحلي،‭ ‬وستنفذ‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭ […]

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