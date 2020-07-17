العراق والسعودية.. حقل تجارب

2020/07/17 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬نظلّ‭ ‬متفرجين‭ ‬كلما‭ ‬جاء‭ ‬للعراق‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬جديد،‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬امل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬الوفير‭ ‬للبلاد،‭ ‬وتذهب‭ ‬زيارته‭ ‬سدى‭.‬ ‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬‮٢٠١٨‬‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اندفاعة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬العراقية‭ ‬السعودية‭ ‬لكنّها‭ ‬ظلت‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬نظرية،‭ ‬والسبب‭ ‬كان،‭ ‬وربّما‭ ‬لايزال‭ ‬في‭ ‬ثقل‭ ‬التأثير‭ ‬السياسي‭ ‬الايراني‭ ‬بالعراق،‭ ‬واخفاق‭ ‬الحكومة‭ […]

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