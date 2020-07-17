افتتاح مركز العزل في معرض بغداد

2020/07/17 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان افتتح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬،مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬امس‭ ‬الجمعة،‭ ‬مراكز‭ ‬العزل‭ ‬الصحي،‭ ‬لمستشفى‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬الميداني‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي،‭ ‬والمخصص‭ ‬للمصابين‭ ‬بجائحة‭ ‬كورونا‭.‬وتفقد‭ ‬الكاظمي‭ ‬جوانب‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني،‭ ‬وما‭ ‬تضمه‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬للعزل‭ ‬الصحي،‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬احتياجاتها،‭ ‬كما‭ ‬وجّه‭ ‬بتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬كافة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تعترض‭ ‬عمل‭ ‬هذا‭ ‬المستشفى‭ ‬الميداني‭.‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ […]

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