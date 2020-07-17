2020/07/17 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد الحشد الشعبي ،اليوم الجمعة، الاستمرار مع القوات الامنية في ملاحقة منفذي هجوم قضاء الطارمية.وقالت هيأة الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم ) انها "تلقت بأسف كبير وحزن عميق، نبأ استشهاد العميد الركن علي حميد آمر اللواء 59 التابع لفرقة المشاة السادسة والذي استشهد اثناء تأديته الواجب في قضاء الطارمية ببغداد بعد تعرضه لاطلاق نار من العناصر الإرهابية".واضافت أنها "ستستمر مع القوات الأمنية في ملاحقة فلول داعش وخلاياه الإرهابية في قضاء الطارمية وكل مكان لتطهير ارض العراق بالكامل منهم".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، ان القائد العام للقوات المسلحة اصدر توجيها الى الاجهزة الامنية في الطارمية ببغداد.

وقال اللواء رسول في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقو

بغداد اليوم-بغداد

نعت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، آمر لواء 59 بالجيش العراقي، الذي استشهد نتيجة هجوم ارهابي نفذ شمالي بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تزف وزارة الدفاع بكل فخر واعتزاز الى جنان الخلد احد قادتها الشجعان

بغداد اليوم _ ذي قار

أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، القبض على حدث قتل أخيه بغير قصد بعد البعث بسلاح ناري، ثم لاذ بالفرار.

وذكر اعلام شرطة قضاء قلعة سكر، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "عناصر الشرطة وبالتعاون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد يؤكد الاستمرار مع القوات الامنية في ملاحقة داعش بالطارمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد يؤكد الاستمرار مع القوات الامنية في ملاحقة داعش بالطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).