مقتل ابنة قيادي في

2020/07/17 | 23:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية، يوم الجمعة، بأن منزل قيادي في "سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تعرض لهجوم مسلح في العاصمة بغداد....

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