الاعرجي ينعى استشهاد آمر لواء 59

2020/07/17 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، اليوم الجمعة، استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي.

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