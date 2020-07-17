بعد أكثر 10 أيام على وفاتها.. حساب رجاء الجداوي ينشر صورة جديدة للفنانة.. والفنانون “يتفاجأون”!

2020/07/17 | 23:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تفاجأ رواد موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” بنشر صورة جديدة للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها الرسمي بعد وفاتها في 5 يوليو الماضي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وكان وراء نشر الصورة “روضة” حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، التي وجهت رسالة لها، وكشفت عن سبب تنشيطها حساب جدتها على “إنستغرام”، مؤكدة […]

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