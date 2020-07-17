2020/07/17 | 23:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهراء الطائي.. فنّانة عراقية من طراز خاص وقبطان السفينة الواقعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/17 | 23:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زهراء الطائي.. فنّانة عراقية من طراز خاص وقبطان السفينة الواقعية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زهراء الطائي.. فنّانة عراقية من طراز خاص وقبطان السفينة الواقعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).