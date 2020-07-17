وفاة نزيل في سجن

2020/07/17 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بوفاة نزيل محكوم بالإعدام داخل زنزانته في سجن الحوت بذي قار.

وقال الم...





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