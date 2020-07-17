يسرا البريطانية ج (2) - احمد جمعة

2020/07/17 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة خرجت يسرا القرمزي من رحم امرأة كويتية، بشرتها بلون بصراوي في الثالث عشر من ديسمبر من عام 1985 شهدت النور في منطقة من الزبير بالبصرة بأرض مغمورة بالمياه، تنمو فيها سيقان القصب والبردي طبيعياً ويكون بارتفاع الإنسان المتوسط الطول، كانت البلاد تغرق في حرب ضروس مع الفرس ولم تترك خياراً في العيش الهادئ الذي اعتادت الأسرة المكونة من والدها العقيد جبار الشريف الذي رحل للجبهة مع إيران، والدتها نجوى القطان ......





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