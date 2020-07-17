الجنائية الدولية ومنجل المفاوضات - عدنان الصباح

2020/07/17 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح خلال 24 ساعة ستقرر الجنائية الدولية بشأن صلاحية النظر في قضايا جرائم الحرب المرفوعة ضد اسرائيل امام الجنائية الدولية والسبب في ذلك ان اسرائيل والولايات المتحدة لم توقعا على قانون الجنائية الدولية ولم تنضما اليه بينما انضمت اليه السلطة الفلسطينية وبالتالي قد تقرر المحكمة عدم صلاحية النظر في القضايا ضد اسرائيل او مسئوليها وقد تقرر العكساسرائيل اعلنت مسبقا عدم اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية و ......





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