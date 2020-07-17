2020/07/17 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 656 ، 13 جويلية 2020https://revcom.us/a/656/bob-avakian-further-developing-the-strategy-for-revolution-en.htmlفي الجزء الثاني من " لماذا نحتاج إلى ثورة فعليّة و كيف يمكن حقّا القيام بالثورة " ، كتطبيق هام للشيوعيّة الج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثورة حقيقيّة ، تغيير حقيقي نكسبه – المزيد من تطوير إستراتيجيا الثورة - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثورة حقيقيّة ، تغيير حقيقي نكسبه – المزيد من تطوير إستراتيجيا الثورة - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).