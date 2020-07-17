تسريبات .. “لا تفتحوا لنا باب”.. قائد شرطة بابل يوجه بمرور عجلة ممنوعات | فيديو

2020/07/17 | 23:51 - المصدر: قناة التغيير

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تسجيل لقائد شرطة #بابل اللواء #علي_مهدي”: يأمر مفرزة باخلاء سبيل سيارة محملة بالممنوعات ، ويمنع اي اجراء قانوني بحق العربة وراكبيها، حسب تعبيرة ( لا تفتحولنا باب ) ( لاتفتحولنا باب)

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