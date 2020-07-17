جست سكيورتي: الفصائل العراقية تحاول استغلال وضعها الحالي باعتبارها جزءً من الدولة

2020/07/17 | 23:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال منتدى جست سكيورتي في تقرير إن التحالف الدولي مطالب بدعم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في مساعيه الرامية للوفاء بالتزامات العراق تجاه أمن البعثات الدولية ومنع شن هجمات ضدها من قبل فصائل موالية لطهران.

وأضاف التقرير أن الكاظمي تعرض لمخاطرة سياسية كبيرة من خلال محاولته احترام هذا الالتزام، وهذا أمر يستحق الثناء والدعم.

كما تحدث التقرير عن ضرورة تسليط الضوء على نفاق الفصائل العراقية التي تحاول استغلال وضعها الحالي باعتبارها جزءا من أجهزة الدولة بينما تنتهك بشكل متكرر قوانين الدولة وحقوق مواطنيها.

وخلص التقرير إلى أن هذه الإجراءات ستجبر الفصائل إما على تنظيف تصرفاتها والخضوع للإصلاح، أو المخاطرة بالملاحقة القضائية وخسارة مكاسبها السياسية التي تحققت في السنوات الأخيرة.

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