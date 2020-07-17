2020/07/17 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تهريب منتوج نفطي في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة تهريب منتوج نفطي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).