2020/07/17 | 23:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد برئاسة طالباني يزور بغداد قريباً و"تفاؤل" على حل معضلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/17 | 23:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد برئاسة طالباني يزور بغداد قريباً و"تفاؤل" على حل معضلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد برئاسة طالباني يزور بغداد قريباً و"تفاؤل" على حل معضلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).