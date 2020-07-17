محاولة اغتيال لناشط مدني في البصرة تسفر عن إصابته بجروح متفاوتة

2020/07/17 | 23:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _البصرة افاد مصدر أمني، الجمعة، بتعرض ناشط مدني الى محاولة اغتيال قرب تربية البصرة.وقال المصدر، ان"الناشط خالد السامر تعرض الى محاولة قرب تربية البصرة القديمة في منطقة الجمعيات عبر دراجة نارية يستغلها شخصين".واضاف، ان"السامر اصيب بجروح متفاوتة وتم نقله الى مستشفى الصدر التعليمي وحالته مستقرة".

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