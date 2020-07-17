الكاظمي يوجه بالتحرك لاعتقال الإرهابيين الذين أقدموا على التعرض لعجلة الشهيد آمر لواء 59

2020/07/17 | 23:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، ان القائد العام للقوات المسلحة اصدر توجيها الى الاجهزة الامنية في الطارمية ببغداد.وقال اللواء رسول في بيان، تلقت وكالة اين نسخة منه ، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، يوجه الجهات الاستخبارية والقطعات الأمنية الماسكة لقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بالتحرك الفوري والعاجل للقبض على العناصر الإرهابية التي أقدمت على التعرض على عجلة الشهيد البطل العميد الركن (علي حميد غيدان) آمر اللواء التاسع والخمسين بالفرقة السادسة خلال أدائه الواجب المقدس".واضاف، "كما يتقدم سيادته بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي هذا الشجاع الذي قدم حياته من أجل رفعة العراق وشعبه الأبي، وقد سطر أروع التضحيات في مقارعة الإرهاب، إن قواتنا الأمنية البطلة بصنوفها كافة ستستمر بملاحقة الزمر الإرهابية وسيكون القضاء عليها قريباً".

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