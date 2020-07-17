2020/07/17 | 23:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وليد سالم: أعلن عن نهاية رحلتي مع الشرطة والمستقبل بكرة القدم مرتبط بمزاجية و انانية من يقود الأندية

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