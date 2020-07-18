2020/07/18 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة نزيل في سجن "الحوت" المركزي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ذي قار
أفاد مصدر أمني، الجمعة، بوفاة نزيل محكوم بالإعدام داخل زنزانته في سجن الحوت بذي قار.
وقال الم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة نزيل في سجن "الحوت" المركزي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة نزيل في سجن "الحوت" المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).