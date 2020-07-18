وفاة نزيل في سجن "الحوت" المركزي


وفاة نزيل في سجن
2020/07/18 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بوفاة نزيل محكوم بالإعدام داخل زنزانته في سجن الحوت بذي قار.

وقال الم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة نزيل في سجن "الحوت" المركزي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة نزيل في سجن "الحوت" المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links