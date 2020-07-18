اول رد فعل من بغداد على مقتل قائد عسكري عراقي

2020/07/18 | 00:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، مساء الجمعة، توجيها عاجلا للقبض على عناصر "داعش"، عقب مقتل ضابط كبير في الجيش العراقي....

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