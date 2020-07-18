صحة ديالى تنعى وفاة احد ممرضيها اثر اصابته بكورونا

2020/07/18 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

نعت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، وفاة احد منتسبيها اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الد...





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