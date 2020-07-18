العمليات المشتركة تنعى آمر لواء 59.. وتوجيه عاجل من الكاظمي

2020/07/18 | 00:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريروجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطىفى الكاظمي، بالتحرك الفوري لملاحقة مرتكبي واقعة اغتيال آمر اللواء 59 في الجيش العراقي.

نعت قيادة العمليات المشتركة العميد الركن (علي حميد غيدان) آمر اللواء 59

وقال يحيى رسول في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه الجهات الاستخبارية والقطعات الأمنية الماسكة لقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، بالتحرك الفوري والعاجل للقبض على العناصر الإرهابية التي أقدمت على التعرض على عجلة الشهيد البطل العميد الركن (علي حميد غيدان) آمر اللواء التاسع والخمسين بالفرقة السادسة خلال أدائه الواجب المقدس".

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أضاف، "كما يتقدم الكاظمي بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي هذا الشجاع الذي قدم حياته من أجل رفعة العراق وشعبه الأبي، وقد سطر أروع التضحيات في مقارعة الإرهاب، مبينًا أن "قواتنا الأمنية البطلة بصنوفها كافة ستستمر بملاحقة الزمر الإرهابية وسيكون القضاء عليها قريبًا".

ونعت قيادة العمليات المشتركة، العميد الركن (علي حميد غيدان) آمر اللواء التاسع والخمسون.

وقالت القيادة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "يومًا بعد آخر يقدم أبناء قواتنا المسلحة أرواحهم دفاعًا عن العراق وشعبه، وها هي اليوم تزف شهيدًا آخر وهو البطل العميد الركن (علي حميد غيدان) آمر اللواء التاسع والخمسون الذي ارتقى إلى جوار ربه بعد تعرضه لعمل إرهابي جبان في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد أثناء أدائه الواجب المقدس في قاطع المسؤولية".

وأضاف، "إننا في الوقت الذي ننعى هذا الآمر الشجاع، فإننا نعاهد أهله وذويه بأن دماءه لن تذهب سدى وسيكون الرد قاسيًا سريعًا بحق من ارتكب هذه الجريمة، وسنضرب بيد من حديد العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي، مبينًا أن "قواتنا مهما قدمت مِن تضحيات للذَّود عن وطننا الغالي فهي مستمرة بإرادة عالية، وعهدًا للشهداء ولأبناء شعبنا الكريم لن نتوقف إلا بالقضاء التام على كل خلايا الارهاب واقتلاعها مِن أرض العراق".

وأعلنت خلية الاعلام الأمني، في وقت سابق، عن هجوم أودى بحياة ضابط في الجيش العراقي شمالي العاصمة بغداد.

قتل آمر لواء 59 في الطارمية بعد استهداف عجلته العسكرية

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "عملًا إرهابيًا استهدف عجلة عسكرية في منطقة بن سينا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد اسفر عن استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي".

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