(حوارات 2) إدغار موران: لا بد من عهد جديد يقطع مع النيوليبرالية* -ترجمة عبد المجيد السخيري - عبد المجيد السخيري

2020/07/18 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_السخيري يسير إدغار موران في هذا الحوار على نفس النهج الذي دأب عليه منذ سنوات بعيدة وهو يتناول الأزمات الكبرى لعصرنا، غير أنه يبدو هذه المرة أكثر تشديدا على مسؤولية العولمة فيما آلت إليه أحوال الانسانية من انحطاط وتدهور، بقدر ما هي مسؤولة عن تدمير البيئة وإشعال فتيل الحروب، غير أنه يقف في منتصف الطريق ولا يصل إلى حد إدانة النظام الرأسمالي في حد ذاته، المسؤول الأول والأخير عن كل الشرور التي تواجهها اليوم ال ......





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