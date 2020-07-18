البرازيل.. عدد الاصابات الجديدة بكورونا تتجاوز الـ 34 ألفا

2020/07/18 | 01:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في البرازيل ، عن وفاة 1163 شخصا وإصابة 34177 آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

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