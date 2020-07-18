الكاظمي: الشهيد الخزرجي كان مجدا ووطنيا في كل الواجبات والمهام التي اوكلت آليه

2020/07/18 | 01:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، اليوم السبت، باستشهاد آمر لواء 59 العميد الركن علي حميد غيدان الخزرجي الذي استشهد في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

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