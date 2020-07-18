إصابة شخصين بحادث طعن وسط لندن

2020/07/18 | 02:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، اصابة شخصين بحادث طعن وسط العاصمة لندن.

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