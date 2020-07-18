الرغبة القومية والمطلب الأوليكارشي-الجزء الثالث - نجم الدين فارس

2020/07/18 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجم_الدين_فارس الجزء الثالثالترجمة / يوسف عمر ( الرغبة القومية والمطلب الأوليكارشي )الجزء الثالث" الدولة الوطنية وسذاجة البرجوازيون الصغار " حسب التعريف السياسي والجيو سياسية يتكون الدولة من محيط محدد في الأرض أو جغرافية حيث يعيش فيها شعب أو مجموعة من الناس في ظل سياسي ، ومهما كانت المسميات للدولة ( الوطنية ، القومية ، الليبرالية ) أو أي عنوان أخر .



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