المكسيك تسجل ارتفاعا جديدا بحالات الاصابة والوفيات بكورونا

2020/07/18 | 04:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك أنها سجلت، اليوم السبت، ارتفاعا جديدا لحالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد التي تم الإبلاغ عنها في يوم واحد.

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