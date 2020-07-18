استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي بهجوم لداعش

2020/07/18 | 05:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني العراقي، الجمعة، استشهاد آمر لواء 59 بالجيش العراقي بهجوم إرهابي في منطقة الطارمية....

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