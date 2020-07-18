تفاصيل استشهاد آمر اللواء 59 بالجيش العراقي

2020/07/18 | 08:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الدفاع العراقية يوم امس الجمعة، استشهاد آمر اللواء 59 في الجيش العراقي العميد الركن علي حميد غيدان بالرصاص شمالي العاصمة بغداد....

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