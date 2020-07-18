خطة انتشار بين الجيش العراقي والبيشمركة لمسك الحدود

2020/07/18 | 08:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري عراقي، اليوم السبت، بانتشار قطعات من الجيش والبيشمركة في الحدود الفاصلة بين ديالى واقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات فرقة المشاة الخامسة مسكت مناطق كهريزة وقوري الجاي الحدودية بين ديالى وقضاء كلار التابع لوحدة كرميان بالتعاون مع قوات البيشمركة".

وأكد المصدر أن "قطعات لواء المشاة العشرين الفرقة الخامسة وبإشراف قائد الفرقة تمسك الحدود الفاصلة مع اقليم كوردستان شمال شرقي ديالى، بالتعاون مع قوات حرس الاقليم (البيشمركة)"، مشيراً الى "فتح نقاط جديدة على طول الحدود الفاصلة وإنشاء ربايا لغرض مسك واغلاق الحدود والفراغات الهشة أمنيا لمنع تسلل عناصر داعش".

يذكر أن المناطق الحدودية بين ديالى واقليم كوردستان "المتنازع عليها" تشهد اضطراباً أمنياً منذ اكثر من عامين بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وأطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، في 11 تموز الجاري، عمليات عسكرية حملت اسم "ابطال العراق الرابعة" لتطهير المناطق الواقعة بين ديالى وكوردستان والمناطق الحدودية مع إيران شرقي ديالى.

وشاركت في العمليات أيضا فوج مكافحة الإرهاب في السليمانية التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن حدود إقليم كوردستان.

ومنع جهاز مكافحة الارهاب التابعة لمحافظة السليمانية قوات الجيش العراقي من تجاوز "خط 36" الفاصل بين حدود خانقين واقليم كوردستان باعتباره حدا فاصلا للمسؤوليات الأمنية بين القوات الاتحادية وقوات الأمن الكوردية بحسب الاتفاقات الامنية.

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