دبلوماسي ايراني: طهران ستطرح خلال زيارة الكاظمي قضية تورط  شخصيتين عراقيتين باغتيال سليماني

2020/07/18 | 08:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الدبلوماسي الإيراني أمير موسوي، السبت، عن تورط شخصيتين عراقيتين متهمة بمقتل الشهيد قائد فيلق القدس الحاج قاسم سليماني في حادثة المطار ببغداد.وقال موسوي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ إن ” شخصيتين رسميتين عراقيتين تعاونتا في حادثة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس في بغداد”.وأضاف أن “هناك بعض الموظفين المهمين […]

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