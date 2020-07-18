نجمة العيد - امال الحسين

2020/07/18 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين في ذلك المكان المظلمتحت أنوار القمر الحزيننحن هاهنافي انتظار صباج العيدمن أجل تقديم حلة جديدةلعبة طفل صغير.! يا نجمة العيد أسفري ! ويانجمة وضاءةتنير من بعيدتضئ الطريقأسفري، أسفري.



في صباح العيدنلتقي نتبادل التحايا باحتراممع جماعة الرفاقنقرع الأبوابمع رفاق الدرب نسيرفي اتجاه منزل أم الشهيدفي اتجاه منزل أم الأسير.نر ......





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