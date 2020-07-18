تقارير عن البطالة في زمن «الكورونا» - فهد المضحكي

2020/07/18 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي يواصل انتشار فيروس «كورونا» المستجد تأثيره الواضح على القطاعات الاقتصادية حول العالم، حيث دخلت معظم الاقتصادات العالمية مرحلة الانكماش والركود، وألقت بظلالها على قطاع التوظيف الذي بات يواجه تحديات وعقبات تهدد برفع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.قد يختفي وباء كورونا عن العالم خلال الشهور القادمة، كما يتوقع البعض، لكن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية والصحية ستبقى تنخر في أجساد البشر و ......





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