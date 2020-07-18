اعادة تأهيل شركات القطاع العام ام خصخصتها ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/07/18 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على النفط الذي يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة ويتجلى الطابع الريعي لاقتصادنا الوطني بانحسار القدرات الانتاجية وتراجع مساهمة الصناعة والزراعة والقطاعات السلعية في توليد الناتج المحلي الاجمالي.



ولم تتجه الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق والى اليوم الى تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن التبعية لقطاع النفط.



كما اتسمت السياسة الاقتصادية للحكومات ......





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