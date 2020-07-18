نائب: على الحكومة ترك العالم الافتراضي والتوجه للواقع لحل الازمات 

2020/07/18 | 08:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن النهج الوطني حسين العقابي، السبت، الحكومة الى ترك التغريد في مواقع التواصيل الاجتماعي والعمل على حل ازمات الكهرباء وفتح ملف الفساد، مبينا ان المواطن لن يتحمل المزيد من الاخفاق.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “على الحكومة ترك الحديث والتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتوده لوضع مهام واقعية لحل الازمات”.[…]

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