الامن النيابية: الكاظمي رفض طلبنا بفرض السيطرة على منفذ خاضع للامريكان كليا في البصرة

2020/07/18 | 08:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، السبت، عن رفض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرض السيطرة على منفذ جريشان الحدودي مع الكويت والذي تسيطر عليه القوات الاميركية، مبينا ان القوات العراقية المتواجدة في المنفذ مهمتها فتح وغلق المنفذ فقط.وقال الزيادي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ، إن “منفذ جريشان الحدودي يربط الكويت […]

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