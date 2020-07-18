نجاح نموذج جديد لاختبار يكشف الأجسام المضادة لكورونا

2020/07/18 | 08:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن اختبارا بريطانيا جديدا للأجسام المضادة لفيروس كورونا تجاوز التجارب على البشر بنجاح.

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