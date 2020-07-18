2020/07/18 | 08:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب الأمريكي وفاة جون لويس الناشط الذي يدعو إلى اللاعنف والمدافع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة ورفيق درب مارتن لوثر كينغ، عن 80 عاماً.وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي في بيان، إن “أمريكا تنعي اليوم أحد أكبر أبطال التاريخ الأمريكي”، جون لويس الذي كان يعاني من سرطان في البنكرياس والنائب لعقود.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة أحد رموز الدفاع عن الحقوق المدنية بأمريكا وكالة تقدم الاخبارية.

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